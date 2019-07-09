شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. بدء التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكتروتى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها بدء التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الإدارية.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

بدأت وزارة الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبى لمطار "العاصمة الإدارية الجديدة" لينضم إلى مطار سفنكس الجديد، الذى تم افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضى، وأقلعت منه رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.

وكالة إيطالية تبرز افتتاح مطار العاصمة الإدارية: يساهم فى تطوير المنطقة

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية بدء التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الإدارية الجديد بعد إنشائه وتجهيزه، وقالت إن هذا المطار يساهم فى تطوير المنطقة.

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

بدأت وزارة الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبى لمطار "العاصمة الإدارية الجديدة" لينضم إلى مطار سفنكس الجديد، الذى تم افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضى، وأقلعت منه رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العينات العشوائية، لامتحانات الثانوية العامة 2019 فى المواد الدراسية.

رئيس الوزراء: الجدارة والمهارة والتميز السبيل الوحيد لتولى الوظائف العامة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، كلمة فى حفل افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات.

تعرف على حكم النقض لإنهاء الخلاف حول مسكن الزوجية

يعتبر عقد الإيجار ضمن عقود المنفعة المتبادلة بين الطرفين "المالك – المستأجر" التي يحكمها القانون بالإضافة للقواعد الخاصة الموجودة في نص القانون المدني لكل بلد، والعقد بشكل عام يتم بين أحد المتعاقدين بقبول الآخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر لمدة معينة وفي المقابل يكون هناك مبلغ محدد يدفعه المستأجر للمؤجر.

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بحادث قطار "محطة مصر"

طلبت النيابة العامة فى أولى جلسات محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة 14 متهماً فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما طلب المدعى بالحق المدنى تعويض مبدئي 1001 جنيه.

الطيران المدنى: مطار العاصمة الإدارية يحقق نقلة تنموية شاملة بالمنطقة.. صور

كشفت وزارة الطيران المدنى، أن مطار العاصمة الإدارية سيساهم فى تحقيق نقلة تنموية شاملة فى المنطقة، خاصة أنه متصل بمشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة العين السخنة الصناعية، والتى تضم الموانىء البحرية الهامة، والتى تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة، والاستثمار ومقصداً سياحياً هاما فى الفترة القادمة.