شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تركيب كاميرات «مراقبة» بسوق «برقاش» للجمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، الثلاثاء، تنفيذ عددًا من الإجراءات، لإحكام السيطرة على سوق «الجمال» ببرقاش بمركز القناطر، لضمان عدم التعدي أو التعامل بعنف مع الجمال داخل السوق.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تركيب كاميرات مراقبة على مساحة 3 آلاف متر بالسوق بجانب بوابات الدخول والخروج وساحة المزاد والتي تشهد وجود تجمع التجار والبائعين.

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وأضاف أنه بالتعاون مع التجار، جاري تركيب كاميرات مراقبه على 34 زريبة داخل السوق سيتم ربطها بوحدة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة للمحافظة داخل السوق وسيتم متابعتها وتفريغها دورياً من قبل إدارة السوق للتأكد من التعامل الصحيح مع الجمال ولإحكام الرقابة على كافة جوانب السوق خاصه يوم الجمعة والذي يشهد تواجد كبير من قبل التجار والمتعاملين في بيع الجمال.

أكد المحافظ أن مديرية الطب البيطري انتهت من رفع كفاءة الوحدة البيطرية داخل السوق للإشراف على علاج أي حيوانات مريضة ترد إليها.

مؤكداً على أنه يجري تنظيم ندوات إرشادية وتوعية للتجار بالتعامل السليم والرفق بالحيوان إضافه إلى تعليق بوسترات توضح أساليب التعامل الصحيح مع الجمال.

من جانبه، أشار العميد أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، أنه بناءً على توجيهات اللواء المحافظ تم شن حملة يوم الجمعة الماضية، من خلال لجنة على سوق برقاش ضمت مدير مديرية الطب البيطرى ومسئولى الطب الوقائى والموارد البشرية بالمدرية، لضبط أي مخالفات كما سيتم شن حملات مفاجئة بناءً على توجيهات اللواء المحافظ لعدم السماح بوجود أي مخالفات.