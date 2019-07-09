شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 0.39% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم، الثلاثاء، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، قابلها عمليات بيع من المؤسسات العربية على قطاع أسهم الشركات الكبرى والقيادية.

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وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 500 مليون جنيه، ليبلغ مستوى749.1 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو1.3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 765 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.39 %، ليبلغ مستوى 14097.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.31%، ليبلغ مستوى 556.26 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً، والذى تراجع بنحو 1.87 %، ليبلغ مستوى 1408.8 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 58 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 51 شركة، وحافظت 50 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.