شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يشهد تقييم تجارب مزارعي الصعيد في مسابقة ترشيد استهلاك المياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أعمال اليوم الثاني لورشة العمل الخاصة بتقييم تجارب المزراعين المشاركين من محافظات الوجه القبلي، في المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه «حافظ عليها تلاقيها» لعام 2019.

وقال وزير الموارد المائية والري، «إن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الموارد المائية والري، وتقام على مدار يومين بقطاع التدريب الإقليمي للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي قطاع التخطيط والإدارة المركزية للتوجيه المائي، بالإضافة إلى المزارعين المشاركين بالمسابقة وأعضاء لجنة التقييم التي تشمل ممثلي وزارتي الموارد المائية والري والزراعة».

وحث عبدالعاطى على ضرورة ترويج ونشر تجارب الري الحديث في نطاق الأراضي الزراعية المجاورة لهذه التجارب، حتى يستطيع أكبر قدر من المزارعين التعرف على فوائد تلك التجارب ومن ثم تعميمها لترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال روابط مستخدمي المياه خاصة بعد نجاح الفائزين في مسابقة العام الماضي في نشر تجاربهم بحافظاتهم.

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كما أكد الوزير، على أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة من ندرة المياه، مطالباً بضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات وهو أحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.

ودارت مناقشات بين الوزير، والمزارعين في عدد من الموضوعات من بينها مزايا الري الحديث وتكلفته، وطرق نشر التجارب بالمحافظات المختلفة، والإستفادة من تجارب التصدير وتنوع الاستثمار، واستمع الوزير إلى تجارب المزارعين ووعدهم بتكريم التجارب الناجحة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة لنشر الاستفادة من الممارسات الجيدة في الزراعة.

تنظم المسابقة تحت رعاية قطاع التخطيط بوزارة الري، من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح، وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعي بندرة المياه، وتشجيع الممارسات الجيدة في استخدام وسائل الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

يذكر أن التجارب شملت استخدام كل من الري بالتنقيط والري بالرش في زراعة مختلف أنواع الفواكه والخضروات، وكذلك إنشاء المراوي والتسوية بالليزر بالجهود الذاتية.

وأعرب أعضاء لجنة التقييم عن سعادتهم بالمشاركة الفعالة من قبل المزارعين في المسابقة منذ الإعلان عنها، حيث بلغ عدد المشاركين 83 مزارعا، تمت تصفيتهم في المرحلة الأولى ل 60 مزارعا.