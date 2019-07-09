شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن قلقها من اعتزام تركيا التنقيب في محيط قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص.

وأوضح البيان أن ذلك يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وشدد البيان على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.