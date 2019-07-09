شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على الوظائف المتاحة في ظل الاعتماد على التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورعمرو موسى، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، مراسم احتفالية جامعة النيل الأهلية لتخريج الدفعة السابعة من الحاصلين على درجة البكالوريوس، والدفعة الحادية عشرة من الحاصلين على درجة الماجستير.

حضر الحفل وزراء سابقون وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وعدد كبير من أساتذة الجامعة والطلاب، وأسر الخريجين.

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وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد الدكتور عمرو طلعت أن الواقع الحالي والتطورات المتسارعة للتكنولوجيا وتطبيقاتها تفرض علينا تحديات جديدة تتطلب معها ضرورة الاستزادة من العلم، وزيادة القدرة على التعلم بصفة مستمرة لمواكبة التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تختلف كلياً عن الثورات الصناعية الثلاث السابقة من حيث طبيعتها، والتحول الذي تشهده، وسرعة تبني الإنسانية للعلوم والتكنولوجيات الحديثة.

كما أوضح طلعت أن الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الرقمية، ستؤثر على عدد الوظائف المتاحة للإنسان في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا؛ مشيراً إلى أنه في الثورة الصناعية الثالثة بلغت نسب الاعتماد على الآلات في الأعمال 29% مقابل الاعتماد على الإنسان بنسبة 71%، في حين تتراجع نسب الاعتماد على الإنسان مع الثورة الصناعية الرابعة إلى نسبة 58% للإنسان، مقابل42% للآلات؛ مؤكداً على أنه بقدر ما تثيره التكنولوجيا من مخاوف، إلا أنها في نفس الوقت تخلق فرصاً كبيرة واعدة لمن يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل؛ حيث من المتوقع أن تخلق التكنولوجيا الجديدة نحو 133 مليون وظيفة.

وأضاف أن الفرص التي أتاحتها منظومة التجارة الإلكترونية في فرنسا، بلغت مليونا و200 ألف وظيفة في مجالات مختلفة، ومنها تصميم المواقع الإلكترونية، والأمن السيبراني، والتخصصات المتعلقة بالسداد الإلكتروني، وبناء وتصميم برامج ومنظومات مبنية على تكنولوجيات حديثة مثل البلوك تشين، وغيرها مقابل 500 ألف وظيفة تقليدية تم فقدها.