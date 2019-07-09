شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظمة الدولية للهجرة: نروج للنموذج المصرى فى استقبال اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لوران دى بويك، رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أن مصر استقبلت ملايين اللاجئين على مدار التاريخ، مشيرا إلى أنها تستضيف فى الوقت الحالى 6 ملايين مهاجر يندمجون بنجاح داخل المجتمع المصرى.

وأشار دى بويك، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تنصيب الفنانين نيللى كريم وآسر ياسين سفيرين للنوايا الحسنة لمنظمة الهجرة الدولية فى مصر، إلى أن المهاجرين فى مصر لا يواجهون تحديات عميقة مثل غيرهم ممن يعيشون بالدول الأخرى، مضيفًا أن مصر بشكل عام بلد مضياف يرحب بالمهاجرين لذا فإن من بين دور كريم وآسر هو الترويج للنموذج المصرى الناجح فى مجال الهجرة.

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وروى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، قصة استقبال مصر قبل 100 عام تقريبا تلك الأم وطفليها اللذان أصبحا من أعلام الموسيقى والغناء فى مصر والعالم العربى، مشيرا إلى فريد الأطرش واخته اسمهان. لافتًا إلى أنه مثلما استقبلت مصر الملايين فإن الكثير من المصريين استطاعوا النجاح فى الخارج أمثال السير مجدى يعقوب وأحمد زويل وهانى عازر ورامى مالك ومحمد العريان ومحمد صلاح، لافتا إلى دراسة سعودية كشفت عن تأثير الأخير فى مواجهة العنصرية فى بريطانيا.

وتحدث دى بويك، عن خطابات الكراهية والتعصب ضد المهاجرين فى العديد من دول العالم التى يجب مواجهتها، مشددا على ضرورة التعرف على أولئك المهاجرين والتحدث عنهم ومنحهم صوتا. مشيرًا إلى أن 3% من سكان العالم هم من المهاجرين، كما أن المهاجرين ضخوا 3 تريليونات دولار فى الاقتصاديات التى يوجدون بها.

يأتى تنصيب نيللى كريم وآسر ياسين، كسفراء للنوايا الحسنة فى إطار الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر التى تم إطلاقها، يونيو الماضى.