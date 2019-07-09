شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. 6 معلومات عن امتحان الفرصة الثانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان الفرصة الثانية "الدور الثانى" بدءا من 21 يوليو الجارى وحتى 4 أغسطس المقبل. ويقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات أبرز ضوابط الأسئلة كالتالى: 1- عدد الأسئلة نفس امتحان مايو الورقى فى جميع المواد. Advertisements 2 - يعقد الامتحان بنظام البوكليت اى كراسة الأسئلة فى نفس كراسة الإجابة. 3- إذا رغب اى طالب ناحج بامتحان دور مايو فى دخول امتحان الفرصة الثانية له حرية ذلك. 4- الطالب يذهب إلى لجنة الامتحان دون اصطحاب التابلت معه. 5- الامتحان سيكون ورقيا ويصحح ورقيا فى المدرسة ويتم رصد الدرجات والمراجعة فى المدرسة. 6- امتحان الفرصة الثانية إلزاميا للطلاب الذين لم يوفقوا فى اختبار مايو الإلكترونى.

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