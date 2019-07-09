شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضى بإنشاء صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن يتم إنشاء صندوق تأمين حكومى بالأزهر الشريف، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع شيخ الأزهر، ويكون مقره القاهرة، وأجاز القرار بأن يتم إنشاء فروع للصندوق فى باقى المحافظات.

وأشار نص القرار إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير مظلة حماية تأمينية لطلاب المعاهد الأزهرية الرسمية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وطلاب جامعة الأزهر، وكذا الطلاب الوافدين، لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى، وتغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات بحد أقصى مبلغ التغطية الذى يصدر به قرار من الوزير المختص.

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وأشار القرار، إلى أنه سيتم تحصيل أقساط التأمين مع المصروفات الدراسية، على أن يتم توريد هذه الأقساط بالكامل لصالح الصندوق، وتُستثنى من سداد تلك الأقساط الحالات المُعفاة من سداد المصروفات الدراسية، وكذا الحالات التى يرى مجلس إدارة الصندوق استثناءها وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفى حدود نسبة الطلاب التى يحددها الوزير المختص، مع تمتع الحالات المستثناة بالمزايا التأمينية التى يتم إقرارها وفق أحكام هذا القرار.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء، قرارين آخرين يقضيان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛ جاء القرار الأول بشأن تعديل مُسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، فيما تضمن القرار الثانى تعديل مٌسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.