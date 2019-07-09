شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المستشارين طه قاسم وعاطف عبد السميع نائب أول وثان لرئيس محكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر قضائية، إن مجلس القضاء الأعلى سيعتمد اختيار المستشار طه سيد قاسم، كنائب أول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عاطف عبد السميع فرج كنائب ثان لرئيس المحكمة، وذلك عملا بمبدأ الأقدمية.

ومن المنتظر أن يشارك المستشاران ضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى خلال أول اجتماع له.

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وأدى المستشار عبدالله عصر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمحكمة النقض، السبت الماضى، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى، وبذلك يتولى رسميا المستشار عبد الله عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.