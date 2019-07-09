التأمين الصحى الشامل: متابعة سجلات المصالح المنوط بها تجميع الاشتراكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن هيئة التأمين الصحى الجديدة المعنية بتمويل الخدمات الطبية ستكون معنية بتشكيل إدارة مالية متخصصة تابعة لها تختص بالإطلاع على كافة السجلات فى جميع المصالح المنوط بها تجميع الاشتراكات.
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إن الإدارة التى ستشكلها هيئة التأمين الصحى الجديدة المسؤله عن تمويل الخدمات الصحية فى المنظومة الجديدة ستكون مهمتها أيضا التأكد من صحة البيانات الواردة منها وللهيئة كذلك التأكد من صحة الاشتراكات الموردة اليها ومدى مطابقتها للمواعيد المقررة للسداد وإلا استحق عنها فوائد تأخير طبقا لنسب الفائدة المنصوص عليها فى القانون المدنى.
ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة انطلقت فى محافظة بورسعيد تجريبيا الأول من يوليو الجارى وفتحت أبواب التسجيل للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة فى 20 وحدة و7 مستشفيات بالمجان ويلتزم وفق قواعد المنظومة الجديدة المنتفعين بسداد الاشتراكات المقررة بالقانون للحصول على الخدمة.
ومن مميزات منظومة التأمين الصحى الشامل أنها تقلل من انفاق المواطنين على الصحة فى القطاع الخاص لكونهم يحصلون على الخدمة بالمجان بالإضافة إلى وجود نظام علاجى لكل مريض وبدون حد أقصى فضلا عن توفير الأموال المستدامة التى تضمن تدفق الخدمة للمواطن.
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