شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2019 .. انتظروها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل كنترولات الثانوية العامة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادا لإعلان نتيجه الثانويه العامه 2019.

Advertisements نتيجه الثانويه العامه 2019 نتيجه الثانويه العامه 2019 ومن المقرر أن تعلن نتيجه الثانويه العامه 2019 الأسبوع المقبل عقب انتهاء الكنترولات من جميع مراحل النتيجة من تصحيح ورصد وتجميع وترتيب الأوائل. وانتهت الكنترولات من تصحيح العينات العشوائية فى جميع المواد الدراسية ومن المقرر أن تنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة من التصحيح الشامل فى جميع المواد كما تعمل الكنترولات على مراجعة المواد التى تم انتهاء تصحيحها ومراجعة كافة تفاصيلها.

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