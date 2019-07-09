شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدعو الحجاج بعدم رفع الشعارات السياسية والتفرغ للشعائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرصه على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة فى المنافذ البرية والبحرية والجوية وفى مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين.

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وجدد الملك سلمان خلال ترأسه مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فى قصر السلام بجدة، دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أى شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأى حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضى به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

كما أشاد مجلس الوزراء، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بالتطور الذى تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهًا فى هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التى تعد إحدى المبادرات التى يجرى تنفيذها ضمن برامج التحول الوطنى 2020 تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم فى اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام فى عدد من الدول.