شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: نتيجة الثانوية ليست قبل 15 يوليو وبداية الدور الثانى 19 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن بداية امتحانات الثانوية الأزهرية، الدور الثانى، للعام الدراسى 2018-2019، ستبدأ يوم 19 أغسطس المقبل عقب الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نتيجة الدور الاول للشهادة الثانوية لن تكون قبل 15 يوليو الجارى، حيث تجرى الآن عمليات المراجعة والتدقيق.

وشارك فى امتحانات الشهادة الثانوية 154954 ألف طالب بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.