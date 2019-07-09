"الأموال العامة" تحقق في بلاغ يتهم اتحاد الكرة بإهدار المال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

بدأت نيابة الأموال العامة، التحقيقات في بلاغ مقدم إليها، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، والإهمال، ما أدى إلى ارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة، نتج عنها خروج المنتخب المصر ي من بطولة أمم إفريقيا.

ولم تستمع النيابة حتى الآن إلى أقوال مٌقدم البلاغ، أو مسؤولو اتحاد الكرة، فيما تضمه البلاغ حول خروج الفراعنة المبكر من البطولة القارية، بحسب مصدر قانوني.

وودع المنتخب البطولة على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف في دور الـ16، السبت الماضي.

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وتسبب خروج منتخب مصر في إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بجانب استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

واتهم البلاغ، أعضاء ورئيس الاتحاد، بإرتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحيهم عن اللوائح والقوانين، والتفرغ لمصالحهم الشخصية، مطالباً بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب الخسارة.

تجدر الإشارة إن ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات تليفزيونية، أمس الإثنين، إن نيابة الأموال العامة سوف تحقق في تجاوزات ومخالفات كأس العالم في روسيا عقب أمم أفريقيا، موضحًا أن من حق الشعب المصري معرفة كل ما يجري.

وأضاف "سويلم"، أن الجهات الرقابية تحقق منذ 15 يوما في ما حدث في مونديال روسيا، وهل تم توزيع التذاكر على أعضاء اتحاد الكرة، وخروج المنتخب بهذه الطريقة من المونديال.