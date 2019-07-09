تجديد حبس متهمتين بالانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمتين، "م. أ"، و"س. ن"، اتهامات بانضمام، ومشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.