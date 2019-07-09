محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمتين، "م. أ"، و"س. ن"، اتهامات بانضمام، ومشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس متهمتين بالانضمام لجماعة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.