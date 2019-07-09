24 سبتمبر.. الحكم على محام بقضية "أحداث قسم مدينة نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، الحكم على أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012 لجلسة 24 سبتمبر المقبل.

وتولى سامح عاشور، نقيب المحامين، الترافع عن المحامي المتهم، وتضامن مع "مكي" عشرات المحامين بالحضور خلال الجلسة.

وطلب سامح عاشور خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث إنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.