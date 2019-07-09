مفتي الجمهورية يهنئ المستشار "المنشاوي" بتوليه رئاسة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فضيلة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن زيارة مفتي الجمهورية لتهنئة المستشار "المنشاوي" بمنصبه الجديد. وأعرب مفتي الجمهورية عن تقديره لجهود النيابة الإدارية ودورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، متمنياً لرئيس النيابة الإدارية دوام التوفيق والسداد. ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية تحت قيادة فضيله المفتي في إرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.

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