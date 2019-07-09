سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 35 طربة حشيش بالإسكندرية-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 4 من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم 35 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وقطاعي الأمن العام، والأمن المركزي عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في المواد المخدرة، على النحو التالي:

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ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته أحدهما 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالي.

كما تم ضبط 2 من العناصر الإجرامية – سبق إتهام أحدهما في 3 قضايا "خيانة أمانة" ، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول "العامرية" بمحافظة الإسكندرية ، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة القسم ، وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى استمرار الحملات الأمنية.