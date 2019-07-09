ضبط 3 عناصر إجرامية بـ"السحر والجمال" بحيازتهم "مخدرات وسلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مداهمة استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (السحر والجمال) من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية وبحيازتهم مواد مخدرة وسلاح ناري.

وأسفرت الحملة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية، والإسماعيلية، والقليوبية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقطاع الأمن، عن ضبط 3 عناصر إجرامية أحدهم مطلوب في قضية "ضرب" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة ، مُتخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وبحوزتهم (30جرام لمخدر الهيروين - 3هواتف محمول).. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.