سقوط عنصر إجرامي وبحوزته نصف كيلو هيروين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، في القبض على عنصر إجرامي لحيازته 500 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، في الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، أفادت بقيام مسجل شقي خطر "سبق اتهامه في 18 قضية "سرقات – سلاح – مخدرات"، ومحكوم عليه في قضية "مخدرات" بالسجن المشدد 10 سنوات، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وذخائر بدون ترخيص.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، مبلغ بسرقتها بقسم شرطة أول المنصورة، وبحوزته، "بندقية آلية – 9 طلقات لذات العيار- 74 لفافة ورقية "تذكرة" لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالي- هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.