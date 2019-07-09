"قضايا الدولة" تكرم أسرة الشهيد عمر القاضي.. وتمنحهم العضوية الشرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قررت الجمعية العمومية لنادي مستشاري قضايا الدولة، منح أسرة الشهيد عمر إبراهيم كمال القاضي (والديه وشقيقه) العضوية الشرفية بالنادي وفروعه في المحافظات بالإضافة لدرع الهيئة. وصرَّح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، أثناء قيامه بإجراء المقابلات الشخصية لتعيين خريجي دفعة 2017 في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة تبين استشهاد الضابط عمر إبراهيم كمال القاضي المتقدم لتلك الوظيفة. واستشهد الضابط عمر القاضي في هجوم إرهابي على كمين أمني في شمال سيناء أوائل يونيو الماضي. وقال المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، إن المستشار حسين عبده خليل أصدر قراره تقديرًا لروح البذل والعطار وتكريمًا لروح الشهيد البطل.

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