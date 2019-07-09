اتفاق بين العربية للتصنيع وشركة تشيكية لتوطين تكنولوجيا الجرارات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:
شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة زيتور التشيكية العالمية بحضور رمزي أبو عيد نائب سفير دولة التشيك بالقاهرة
وقال بيان رسمي للهيئة اليوم الثلاثاء، إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة زيتور التشيكية يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وزيادة فرص الاستثمار في مصر.
من جانبه أوضح الفريق عبدالمنعم التراس أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية ، بهدف توطين تكنولوجيا صناعة الجرارات الزراعية وفقا لمواصفات الجودة العالمية.
وأضاف أن الشركة التشيكية ستدرب مهندسي وفنيي الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات.
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