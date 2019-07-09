المركز القومى للترجمة يطلق 8 دورات تدريبية قريبا.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قرر المركز القومي للترجمة، تقديم مجموعة كبيرة من الدورات والورش التدريبية خلال الفترة القادمة في عدة مجالات جاءت كالآتي: دورة تدريبية في الترجمة العامة عن اللغة الإنجليزية، ورشة عمل متخصصة في الترجمة الأدبية، دورة تدريبية في مجال الترجمة العلمية عن اللغة الإنجليزية، دورة تدريبة في مجال الترجمة عن اللغة الفرنسية، ورشة عمل متخصصة في ترجمة العلوم الاجتماعية.

كما يتم تقديم دورة تدريبية في الترجمة عن الالمانية، دورة تدريبية في مجال الترجمة العامة عن اللغة الإسبانية، وورشة عمل متخصصة في الترجمة الأدبية، وسيتم الإعلان تباعا عن مواعيد الدورات والورش التدريبية.

Advertisements

وأكد الدكتور أنور مغيث في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورات والورش تأتي استكمالا لدور المركز التنويري في دعم حركة الترجمة ودعم شباب المترجمين.

وقال مغيث: لقد سعينا بكل السبل لتذليل العقبات لنتمكن من إقامة أكبر عدد من الدورات والورش التدريبية، دعمًا منا لحركة الترجمة واستكمالا لمساهمة المركز في خلق جيل جديد من شباب المترجمين وتشجيع الشباب على الترجمة من خلال دورات وورش تدريبية تساعدهم على بدء واستكمال مشروعات الترجمة الخاصة بهم. وتقام الدورات بقاعة التدريب بالمركز والتي تم اعدادها باحدث الإمكانيات لتقديم هذه الدورات المتخصصة في الترجمة.

جدير بالذكر أن المركز كان قد أطلق مؤخرا عن دوره تدريبية في الترجمة العامة عن الفرنسية مخصصة لطلبة الجامعات والتي من المزمع إقامتها ١٤ يوليو الجاري.​