محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تهتم جدا بالمرأة ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.
وأضاف وزير الشباب خلال افتتاح الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بنقابة الصحفيين، أنه وجد بعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين نشاطا ملحوظا وهو شيء محترم فهناك شراكة استراتيجية مع المجال الإعلامي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي.
وتابع: "الوزارة بدأت تطلق مشروعات للتثقيف والمعرفة، وملتقى اليوم شيء مهم جدا، وارتباط العلم والمعرفة بالواقع يرتبط بالتغير السريع في وسائل الاتصال التي أثرت على الصحافة".
وأكد صبحي أن الجانب الإعلامي من أهم آليات النجاح لبطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب: الدولة تدعم دور المرأة.. والإعلام من أهم آليات نجاح "أمم أفريقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.