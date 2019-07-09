مصر | "بسبب ركنة سيارة".. حبس المتهم بطعن جاره في كرداسة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب ركنة سيارة".. حبس المتهم بطعن جاره في كرداسة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، حبس المتهم ويدعى "أيمن" في واقعة طعن جاره بسكين وإحداث له إصابة بالجبهة وتهتك وثقب في المعدة، بسبب خلافات على ركنة السيارة أمام المحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، إرسال المتهم في واقعة طعن جاره بسكين، للمستشفى بسبب الإصابات التي وقعت عليه نتيجة الخناق مع جاره، حيث أحدث له المجني عليه إصابات وكدمات وسحجات بمناطق متفرقه بجسده.

فيما أمرت النيابة، بندب آداة الجريمة"السكين"، للطب الشرعي لكتابة تقرير واف لمتطابقة دماء المجني عليه بدماء التي على السكين.