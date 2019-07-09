مصر | استدعاء مسئولي مشروع التطوير لسماع أقوالهم في "رشوة المدابغ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء مسئولي مشروع التطوير لسماع أقوالهم في "رشوة المدابغ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت نيابة حوادث جنوب القاهرة، مسئولي المشروع لسماع أقوالهم، والاستعلام عن المتهمين من الحى فى واقعة قيام موظف ازالات ومساعده ومقاول هدم، بطلب رشوة مالية من أصحاب المدابغ المقرر إزالتها ضمن مشروع التطوير ونقلها إلى مدينة بدر.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الرقابية بلاغا يفيد بطلب ٣ موظفين بحي مصر القديمة رشوة ماليه من أصحاب ورش الجلود بمنطقة المدابغ، الصادر قرار بإزالتها، وتم ضبط المتهمين متلبسين وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابه التي باشرت التحقيق.