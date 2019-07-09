مصر | النيابة تأمر بعرض تسجيلات رشوة "ورش المدابغ" على الخبراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بعرض تسجيلات رشوة "ورش المدابغ" على الخبراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررنيابة حوادث جنوب القاهرة عرض التسجيلات الخاصة بواقعة قيام موظف إزالات ومساعده ومقاول هدم، بطلب رشوة مالية من أصحاب المدابغ المقرر إزالتها ضمن مشروع التطوير ونقلها إلى مدينة بدر، لسرعة إنهاء إجراءاتهم، على خبراء لفحصها وإعداد تقرير عنها، كما أمرت باستدعاء مسئولي المشروع لسماع أقوالهم، والاستعلام عن المتهمين من الحى.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الرقابية بلاغا يفيد بطلب 3 موظفين بحي مصر القديمة رشوة مالية من أصحاب ورش الجلود بمنطقة المدابغ، الصادر قرار بإزالتها، وتم ضبط المتهمين متلبسين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.