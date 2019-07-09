مصر | التحقيق مع عاطلين بتهمة سرقة الأدوات المنزلية بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع عاطلين بتهمة سرقة الأدوات المنزلية بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع عاطلين بتهمة سرقة شقق سكنية والأدوات المنزلية بمنطقة النزهة.

وتعود البداية عندما تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأدوات المنزلية في دائرة قسم شرطة النزهة.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأدوات المنزليه بذات الأسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع.

وأمكن التوصل للمجني عليه، وتبين أنه "أحمد.ع" 30 سنة، وباستدعائه أعترف على الآخر "علي.م" واتهمهما بالشروع في سرقة الأدوات المنزلية من الشقق السكنية، تحرر المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيق.