مصر | حبس عاملين لاتجارهما في المخدرات بعين شمس 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاملين لاتجارهما في المخدرات بعين شمس 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاملين 4 أيام على زمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

وتعود البداية عندما تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين بحوزتهما 80 شريطًا مخدرًا بمنطقة عين شمس أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بالمنطقة وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط عاطلين سبق اتهامها في قضايا اتجار أخرى، وذلك أثناء مرورهم بسيارة في إحدى الأكمنة الأمنية بعين شمس وبحوزتهم 80 شريطا من أنواع المواد المخدرة.

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتوالت النيابة العامة للتحقيٌق.

