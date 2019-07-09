مصر | عرض تسجيلات رشوة 3 موظفين بحي مصر القديمة على الخبراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض تسجيلات رشوة 3 موظفين بحي مصر القديمة على الخبراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة. تلقت الأجهزة الرقابية بلاغا يفيد بطلب ٣ موظفين بحي مصر القديمة رشوة ماليه من أصحاب ورش الجلود بمنطقة المدابغ، الصادر قرار بإزالتها، وتم ضبط المتهمين متلبسين وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابه التي باشرت التحقيقات.

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بعرض التسجيلات الخاصة بواقعة قيام موظف إزالات ومساعده ومقاول هدم، بطلب رشوة مالية من أصحاب المدابغ المقرر إزالتها ضمن مشروع التطوير ونقلها إلى مدينة بدر، لسرعة إنهاء إجراءاتهم، على خبراء لفحصها وإعداد تقرير عنها.