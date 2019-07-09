مصر | بـ"الفيس" و"الصور الساخنة".. إحالة "عفاف" وزوجها بتهمة تبادل الزوجات بحلوان لـ"الجنايات"

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم "محمد.ع.ق"، أنشأ صفحة عبر "فيس بوك" لتبادل الزوجات، وأرسل صور عارية لزوجته لراغبي المتعة، وعلى الفور تم رصد تلك الصفحة، وتم تحديد موقعها، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الزوج، وزوجته "عفاف.م.ق".

وتحرر المحضر رقم 1048 لسنة 2019، وأمرت النيابة التي تولت التحقيقات.

