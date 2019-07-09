مصر | جلسة محاكمة أبو العلا مكي في "أحداث مدينة نصر" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة محاكمة أبو العلا مكي في "أحداث مدينة نصر" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب سامح عاشور نقيب المحاميين، أمام محكمة جنح مدينة نصر، أثناء نظر محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012، بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث إنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.

وحضر الجلسة الماضية، أبو بكر ضوة، وماجد حنا، ومحمد كركاب، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وسامح صديق، أعضاء مجلس النقابة العامة، وحسن أمين نقيب جنوب القاهرة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة، ونادر نوري، ومحمد أبو الوفا، وزكريا رضوان، أعضاء مجلس الفرعية، وعبد العزيز راشد، عضو مجلس فرعية القاهرة الجديدة، وممدوح رمزي، المحامي بالنقض، وجمع من المحامين.