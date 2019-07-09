مصر | لسرقته فيلا طبيب في 15 مايو.. إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات

أمرت نيابة 15 مايو بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة فيلا طييب.

وكشفت التحقيقات ورود بلاغ لمباحث قسم شرطة 15 مايو، مفاده اكتشاف طبيب بشري، سرقة أدوات كهربائية جديدة من داخل الفيلا محل سكنه الكائنة بامتداد مايو، وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين من المعاينة سلامة مداخل ومخارج الشقة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه المدعو "محمود سيد.ص"، 32، عامل، ومقيم بمنطقة أبو رجوان، الجيزة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد أحمد ماضي، من القبض على المتهم وأمكن وأرشد عن المسروقات وهي "جهاز ميكرويف، شاشة LCD، مراوح، غلاية كاتيل، خلاط".

وبعرض المضبوطات على الضحية تعرف عليها واتهم المتهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات التى صدرت قرار بحبسه 4 أيام وتم الإحالة.