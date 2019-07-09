مصر | كواليس سقوط عصابة سرقة السيارات السوزوكي بالعياط.. و"دار أيتام" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس سقوط عصابة سرقة السيارات السوزوكي بالعياط.. و"دار أيتام" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات السوزوكي، بمركز العياط، وتبين أن سيارة سوزوكي فان، خاصة بدار أيتام وراء سقوط التشكيل العصابي.

وأوضحت التحريات إلى أنه ورد بلاغا لمركز شرطة العياط، بسرقة سيارة سوزوكي فان خاصة بدار أيتام، وبفحص البلاغ تم التوصل إلى مكان السيارة المسروقة، وتبين أن تشكيل عصابي وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض على 7 أشخاص وتم إعادة 17 سيارة سوزوكي، وجار ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وإعادة السيارات المسروقة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من المسئول عن أحد دور الأيتام، بتعرض سيارة سوزوكي للسرقة على يد مجهولين، حال سيرها بنطاق المركز.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه وراء السرقة، وهم كلا من مصطفى.ز، 21 سنة، سائق ومقيم قرية العطف بالمركز، عمرو.ز، 28 سنة، سائق ومقيم بقرية العطف، وكان دوره يقتصر على التصرف في السيارات المسروقة وبيعها، أحمد.ف، 29 سنة، ميكانيكي سيارات وشهرته "أحمد الميكانيكي"، ومقيم قرية المتنيا، واقتصر دوره على فتح السيارات، وتسهيل سرقتها، أحمد.س، 24 سنة، سائق ومقيم قرية العطف، وشهرته "حموقة"، فارس.ش، 39 سنة، سائق، وشهرته "أبو رفعت"، خالد.ح، 37 سنة، محمد.أ، 24 سنة، سائق وشهرته "بلوظة".

وبإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد علي عبد الكريم والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة السيارات السوزوكي بالإكراه، بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، وتم إعادة 17 سيارة مسروقة وجار إعادة باقي السيارات المسروقة، من أحد المحافظات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.