مصر | مريض نفسي يفتح عيادة ويكشف على المرضى لمدة 8 سنوات.. وإحالته لـ"العباسية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريض نفسي يفتح عيادة ويكشف على المرضى لمدة 8 سنوات.. وإحالته لـ"العباسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، متهمًا بانتحال صفة طبيب، دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا.

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وكما تبين من أوراق القضية أن المتهم يدعى "ح. ع"، مقيم بمدينة كفر الشيخ، ومارس مهنة الطب في تخصص أمراض المخ والأعصاب بدون ترخيص لمدة ٨ سنوات، عبر عيادة طبية بحي سخا، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

فيما كشفت أوراق القضية، أن المتهم تم فصله عندما كان طالبا بالفرقة الثانية بكلية الطب، وتبين للمحكمة أثناء جلسة محاكمته تعرضه لحالة من الاهتزاز النفسي، ما دعا هيئة المحكمة لإصدار قرارها السابق.

وكانت البداية في يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى "ح. ع" ، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.