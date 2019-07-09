أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: كوارث الطرق تحصد أرواح الأبرياء يوميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: كوارث الطرق تحصد أرواح الأبرياء يوميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الطرق المصرية شهدت صباح اليوم، كارثة إنسانية جديدة؛ حيث لقي 12 عاملًا وعاملة مصرعهم، بخلاف المصابين، بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر، وذلك في تصادم مروع مع سيارة نقل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الطرق المصرية تشهد يوميًا العديد من الحوادث المروعة، التي تؤدي إلى سقوط العشرات من الأبرياء، وتتناثر جثثهم فوق تلك الطرق.

وتابع: "ارتفاع نسبة الحوادث فوق الطرق المصرية، وارتفاع نسبة الضحايا، جعل مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تلك الحوادث".

وأكد "عبدالرحيم" أن الأسباب معروفة للجميع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: سوء حالة الطرق، وانتشار المطبات العشوائية، وتهور السائقين، وعدم وجود رقابة مرورية فاعلة.

وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين، على أنخ بالرغم من ذلك، تقف الحكومة عاجزة عن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، والتي تحصد أرواح العشرات يوميًا والآلاف سنويًا.

