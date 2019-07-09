أخبار مصر | رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن يتم إنشاء صندوق تأمين حكوميّ بالأزهر الشريف، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره القاهرة، وأجاز القرار بأن يتم إنشاء فروع للصندوق في باقي المحافظات.

وأشار نص القرار إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير مظلة حماية تأمينية لطلاب المعاهد الأزهرية الرسمية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وطلاب جامعة الأزهر، وكذا الطلاب الوافدين، لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات بحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.

وأشار القرار إلى أنه سيتم تحصيل أقساط التأمين مع المصروفات الدراسية، على أن يتم توريد هذه الأقساط بالكامل لصالح الصندوق، وتُستثنى من سداد تلك الأقساط الحالات المُعفاة من سداد المصروفات الدراسية، وكذا الحالات التي يرى مجلس إدارة الصندوق استثناءها وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفي حدود نسبة الطلاب التي يحددها الوزير المختص، مع تمتع الحالات المستثناة بالمزايا التأمينية التي يتم إقرارها وفق أحكام هذا القرار.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء، قرارين آخرين يقضيان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛ جاء القرار الأول بشأن تعديل مُسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، فيما تضمن القرار الثاني تعديل مٌسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.