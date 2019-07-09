أخبار مصر | أول رد فعل من مصر عقب اعتزام تركيا التنقيب في محيط قبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من مصر عقب اعتزام تركيا التنقيب في محيط قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وطالبت الخارجية بضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

ودانت قبرص والاتحاد الأوروبي عزم تركيا القيام بعمليات تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، على الرغم من تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها، إذا لم توقف عملياتها غير المشروعة بالتنقيب.