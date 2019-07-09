أخبار مصر | "مكافحة الإدمان" و"أمانة الصحة النفسية" يكرمان المتعافين من تعاطي المخدرات "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة الإدمان" و"أمانة الصحة النفسية" يكرمان المتعافين من تعاطي المخدرات "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إحتفالية لتكريم المتعافين من تعاطى المخدرات في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية "مستشفى المطار" التابعة للأمانه العامة للصحة النفسية، وذلك فى إطار الدمج المجتمعى لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، وبحضور 75 من المتعافين من الإدمان.

وقام عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والأستاذة دكتورة منن عبد المقصود أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الادمان بتسليم المتعافين شهادات التكريم.

شارك فى الإحتفالية كل من الدكتور أحمد الكتامىِ مشرف الخط الساخن بالصندوق ورانيا جلال مسئولة التأهيل والدمج المجتمعى بالخط الساخن والدكتورة رغدة الجميل، مديرة إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج، حيث تم تكريم المتعافين من تعاطى المخدرات منهم متعافين من عام وحتى 15 عاما دون حدوث اى انتكاسات، حيث يتم العمل على تأهيلهم بعد رحلة العلاج ودمجهم مره أخرى فى المجتمع.

كما تم تنظيم مسابقات فنية وثقافية لمناهضة الإدمان بجانب تنظيم دورى رياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات فرع الخط الساخن بمستشفى بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية "مستشفى المطار"، حيث يهدف اليوم الرياضى إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى فى المجتمع من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة قدم خماسية، بمشاركة متعافى المستشفى، كما تم تكريم الفريق الفائز فى البطولة وتسليمه ميداليات وكذلك تكريم العديد من المتعافين بعد اجتيازهم برامج العلاج من خلال فرع الخط الساخن بمستشفى المطار.