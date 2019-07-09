أخبار مصر | اليوم.. القاهرة تحتفل بعيدها القومي بمركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. القاهرة تحتفل بعيدها القومي بمركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، الحفل الفني الذي تقيمه مديرية الشباب والرياضة في إطار احتفالات العاصمة بعيدها القومي ومرور 1050 عام على إنشائها، وذلك بمركز شباب الجزيرة.

وتحتفل العاصمة بعيدها القومي الذي يوافق السادس من يوليو كل عام، حيث يشمل برنامج الاحتفالات الممتد على مدار أسبوعين افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.

وسوف يتم عقد العديد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم، كما يتم تكريم أوائل الإعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بالمركز، بالإضافة إلي حفل ختامي لتكريم المتميزين من العاملين بالمحافظة.

كما سيتم إعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتي نظمتها المحافظة؛ لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة والتي سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن الذى يعد واحدا من أقدم وأعرق مساجد القاهرة.