شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى لمشروع استخلاص معادن الرمال السوداء من منطقة رشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تركيز واستخلاص معادن الرمال السوداء من منطقة رشيد، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، نحو تطور وحدة الهيئة التجريبية البحثية إلى مصنع إنتاجي لتركيز وفصل معادن الرمال السوداء.

شارك في الافتتاح كلاً من الدكتور حسن محمود، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، واللواء عز الدين صالح، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء، وعدد من قيادات جهاز الخدمة الوطنية، وبحضور كلاً من اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، والدكتور طه اسماعيل، محافظ كفر الشيخ، والملحق التجاري الصيني بالقاهرة.

أوضح ميرة، أن المرحلة الأولى تتكون من عدد 3 وحدات استخلاص وتركيز المعادن الإقتصادية، بالإضافة إلى عدد 2 وحدات فصل مغناطيسي بطاقة إنتاجية 31 ألف طن ركاز معادن سنوياً، وبإجمالي عماله تصل إلى عدد (75) عامل وموظف، تم تعيين 52 موظف منهم من أبناء محافظة البحيرة.

وأضاف أنه من المخطط استكمال المرحلة الثانية بوصول 3 وحدات فصل واستخلاص معادن الرمال السوداء، بالإضافة إلى وحدة فصل مغناطيسي بطاقة إنتاجية (35) ألف طن ركاز معادن سنوياً، وسينتهي استكمال المراحل الإنتاجية في شهر أكتوبر 2019، وسيتم زيادة عدد العاملين ببدء العمل في هذه المرحلة.

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كما أضاف أن مشروع استغلال خامات الرمال السوداء، يهدف إلى تعظيم أوجه الإستفادة من أحد أهم المحاور التعدينية في زيادة معدلات الدخل القومى، وتوطين التكنولوجيا الوطنية، وسد الفجوة القائمة ما بين احتياجاتنا، وحجم ما يتم استيراده من الخارج.

وأشار إلى أن هذه الأهداف تتلخص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، والإجتماعية، والمشاركة في إقامة المشروعات القائمة على استغلال الثروات الطبيعية، تركيز وفصل المعادن الإقتصادية، والإستراتيجية المتواجدة برواسب الرمال السوداء ذات المردود الإقتصادى العالى، تخليق كيانات صناعية عملاقة قائمة على معالجة وإعلاء القيمة المضافة للمعادن الناتجة، التنمية المجتمعية وخلق فرص عمل للشباب بالمحافظات، استغلال الخام، بالإضافة إلى المعالجة البيئية لرواسب الساحل والتخلص من المواد المشعة، وتأهيل مساحات شاسعة (آلاف الأفدنة) للإستثمار الساحلى.

وأوضح ميرة، أن مصر تمتلك إحدى عشر موقعاً لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ما تم استكشافه حديثاً على طول ساحل البحر الأحمر بجنوب مصر.

وترجع أهمية الرمال السوداء إلى ما تحويه هذه الرواسب من عدد كبير من المعادن ذات القيمة الإقتصادية، والإستراتيجية العالية أبرزها الإلمنيت، الروتيل، الزركون، المونازيت، الجارنيت والماجنتيت والتي تدخل في قطاعات عريضة من الصناعات التكنولوجية الهامة والدقيقة.

وأضاف ميرة، أن هذا يأتي في إطار سلسلة من أوجه التعاون بين الشركة المصرية للرمال السوداء، وهيئة المواد النووية، والتي أثمرت عن تقييم احتياطي الرمال السوداء ومعادنها الإقتصادية ودراسة جدوى استغلالها بالعديد من مناطق تواجدها، ومن ثم تم البدء في إنشاء مصانع تركيز وفصل معادن الرمال السوداء بمناقط البرلس، بركة غليون ورشيد ـ إدكو لفتح آفاق جديدة من التنمية التعدينية والمجتمعية بمحافظات مصر.