«دفاع النواب» توصي بحصر أعداد اللاجئين واستبعاد من هم خطورة على الأمن القومي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعًا، لمناقشة الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين الموجودين في مصر، في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

و اضاف «عامر» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة امس، أن اللاجئين المتواجدين بمصر، يصلون إليها بطريقتين «شرعية وغير شرعية، واللاجئين الذين ياتون بالطريقة الشرعية، عددهم 247 ألف لاجئ من 57 دولة، ويتمتعون بحماية دولية وبالحق في التعليم والصحة، وغالبيتهم من السودان وسوريا والعراق وجنوب السودان.

و تابع: «اما عدد اللاجئين غير المسجلين، فيوجد نحو 5 ملايين لاجئ، وتعاملهم مصر معاملة الفرسان كأبنائها، ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعى».

وقال عامر، إن اللجنة أوصت بضرورة وجود حصر دقيق للظاهرة مع استبعاد من لهم تأثير على الأمن القومى المصري، والحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم من الاستغلال من جانب أي عناصر تحاول جذبهم أو استقطابهم في أعمال إرهابية أو غير مشروعة، خاصة أن مصر في 2019 تترأس الاتحاد الأفريقي وتعتبر هذا العام عام اللاجئين والنازحيين، وتعمل مصر على تنفيذ الحلول الطويلة للقضاء على أسباب الظاهرة، وحماية أبناء القارة من اللجوء لدول أخرى «.