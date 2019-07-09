شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: استلام 3.2 مليون طن قمح محلي وسداد 14 مليار جنيه مستحقات للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استلام ما يزيد عن 3.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن، موضحا أنه تم سداد نحو 14 مليار جنيه نظير كميات القمح المحلي المستلمة من المزارعين منذ فتح باب التوريد وحتى الآن.

وأضاف «مصيلحي»، لـ«المصري اليوم»، أن الصوامع والشون ما زالت مستمرة في استقبال كافة الكميات من الموردين، وذلك وفقا للشروط والضوابط المحدد لاستقبال القمح المحلي.

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وتواصل الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وكشف تقرير التوريدات، انخفاض معدلات توريد القمح المحلى خلال الأيام الحالية على عكس معدلات التوريد خلال الشهر الماضى، حيث تتراوح معدلات التوريد حاليًا 1500 طن قمح يومياً، وأن وزارة التموين حريصة على استلام كافة الأقماح المحلية من المزارعين وفقا للضوابط.

ويجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التي تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية.

كما يتم توضيح بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أي أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد، مع حظر أن يكون أمين الموقع التخزينى ومندوب الأمن مسئولين عن أكثر من موقع تخزينى.