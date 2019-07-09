شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تصدر تعريفة جديدة لتكلفة إنتاج رغيف الخبز للأفران (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعريفة جديدة لتكلفة إنتاج رغيف الخبز، وفقا لقرار وزير التموين، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2019، على النحو التالي:

يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019، يتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج بها على النحول التالي:

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1- خبز ماو طري- نوع الوقود: سولار- بتكلفة تصنيع الرغيف: 17.10 قرش- تكلفة الرغيف 60.5 قرش.

2- خبز ماو ملدن- نوع الوقود: سولار- تكلفة تصنيع الرغيف 19.10 قرش- تكلفة الرغيف 62.57 قرش.

3- خبز مجر- نوع الوقود: سولار- تكلفة تصنيع الرغيف: 16.06 قرش- تكلفة إنتاج الرغيف: 60.90 قرش.