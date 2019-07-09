شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرقابة المالية»: إنشاء صندوقين حكوميين لرعاية طلاب المدارس والتعليم الأزهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قراري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقمي 1583، و1584 لسنة 2019، بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، واللذان يستهدفا توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى إمتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات إجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية.

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وقال عمران،: «كلا الصندوقين سوف يدارا من خلال مجلسي إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء، منهم إثنان من ذوي الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة- ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة- وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومي للصندوقين».

كما أكد رئيس الهيئة، على تقديره للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتفهمه ودوره الفعال في إعادة هيكلة منظومة التأمين داخل وزارة التربية والتعليم، كى تتماشى مع الهدف من إنشاء صندوق رعاية طلاب مدارس مصر، وتوسيع قاعدة تمويله وإدارته وفقاً لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإعتماده على الأسس الإكتوارية في حساب الموارد والإلتزامات مع تعظيم العائد لموارد الصندوق من خلال إتباع سياسات استثمارية فعالة تدر عائد أكبر يسهم في زيادة مبالغ التغطية التأمينية لطلاب مدارس مصر مستقبلاً.

والجدير بالإشارة أن إنشاء الصندوقين يأتي في ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، والمتمثل في «تطويرالأسواق والخدمات»، عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصرى، وخلق شبكة أمان إجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية.