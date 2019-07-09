شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة انهيار صومعة حفظ غلال بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التحفظ على موقع انهيار خليتين داخل صومعة لحفظ الغلال بمطحن بني مزار التابعة لشركة مصر الوسطى شمال مدينه المنيا.

كما قرر المحامي العام تشكيل لجنة فنية لفحص الصومعة فنيا وتحديد أسباب الانهيار ومدى وجود عيوب فنية أو خلل في عملية التشغيل والحفظ للأقماح بطاقة 5 آلاف طن من خلال 3 خلايا كل خلية تخزن نحو 1650 طنًا شهريًا بطاقة 660 طن يومياً.

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كما تضمنت القرارات استدعاء عدد من المسؤولين بالمنيا والقاهرة وبني مزار وبعض الفنيين من داخل المطحن للتحقيق معهم في الواقعة، وتكليف البحث الجنائي والامن العام بالتحري عن الواقعة.

فيما بدأت النيابة العامة لمركز بني مزار، برئاسة محمد توفيق، مدير النيابة العامة، تحقيقات موسعة في الواقعة مع كلا من مدير مطحن بني مزار، ومسؤولين من إدارة شركه مصر الوسطي بالمنيا، حيث كشفت التحقيقات الأولية استلام الصومعة بمحضر ابتدائي في 30 يونيو 2016، وقيام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاحها في فبراير 2018.

من جانبه، قال عادل بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي بني مزار ومطاي، إنه تقدم ببيان عاجل ضد وزير التموين للكشف عن الأسباب الفنية للانهيار، ومدى سلامة إجراءات استلام الصومعة في يونيو 2016، والتشغيل في فبراير 2018، مؤكدا أنه في حاله عدم إدراج البيان العاجل بجلسة المجلس سوف يتم تقديم طلب إحاطة عاجل.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار بانهيار صومعة داخل مطحن سلندرات بني مزار، تم الانتقال برفقة فرق الحماية المدنية والإسعاف، وتبين من الفحص انهيار صومعة تضم 3 خلايا انهارت اثنين والثالثة معرض للخلل والانهيار دون أضرار بشرية .