شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: احتفالية لتكريم المتعافين من تعاطي المخدرات بمستشفى المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، احتفالية لتكريم المتعافين من تعاطى المخدرات في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية «مستشفى المطار»، التابعة للأمانه العامة للصحة النفسية، وذلك في إطار الدمج المجتمعى لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع، وذلك تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور 75 من المتعافين من الإدمان.

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وقام عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والأستاذة دكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الادمان، بتسليم المتعافين شهادات التكريم.

شارك في الاحتفالية كل من الدكتور أحمد الكتامىِ مشرف الخط الساخن بالصندوق، ورانيا جلال مسؤولة التأهيل والدمج المجتمعى بالخط الساخن، والدكتورة رغدة الجميل، مديرة إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج حيث تم تكريم المتعافين من تعاطى المخدرات منهم متعافين من عام وحتى 15 عاما دون حدوث أي انتكاسات، حيث يتم العمل على تأهيلهم بعد رحلة العلاج ودمجهم مره أخرى في المجتمع.

صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية يكرمان المتعافين من تعاطى المخدرات

كما تم تنظيم مسابقات فنية وثقافية لمناهضة الإدمان بجانب تنظيم دورى رياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات فرع الخط الساخن بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية، حيث يهدف اليوم الرياضى إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة قدم خماسية، بمشاركة متعافى المستشفى، كما تم تكريم الفريق الفائز في البطولة وتسليمه ميداليات وكذلك تكريم العديد من المتعافين بعد اجتيازهم برامج العلاج من خلال فرع الخط الساخن بمستشفى المطار.