شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريع مجلس الدولة» يتسلم تعديلات قانون المحاماة ويبدأ مراجعته بـ«لجنة قضائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع تعديل قانون المحاماة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك عقب الانتهاء من مناقشته والموافقة على نصوصه في جلسة البرلمان التي عقدت، الأحد الماضي.

وفور تسلم قسم التشريع مشروع القانون، قرر المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم، تشكيل لجنة من قضاة القسم لدراسته دراسة أولية ووضع بعض الملاحظات المبدئية في تقرير يعرض على الجلسة العامة للقسم لبدء النظر في تفاصيل تلك الملاحظات وممارسة مهام القسم في مراجعة القانون وإعادة ضبط صياغته التشريعية بما يحقق الانضباط الدستوري لنصوصه ويتفق والقواعد الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وقال المستشار عبدالرازق عمران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم سيطرح مشروع قانون المحاماة للمناقشة في جلسته العامة فور انتهاء اللجنة من عملها، مرجحا أن يكون ذلك في الجلسة بعد القادمة على الأكثر، خاصة وأن القسم يعمل على قدم وساق لإنهاء كل ما يعرض عليه من مشروعات قوانين أو قرارات أو لوائح خلال العطلة القضائية الصيفية، وقبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان حتى تكتمل إجراءات إصدار كافة القوانين وعلى الأخص الضروري منها وذات الأهمية للقطاعات العريضة من المواطنين.

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وأشار مهران إلى أن خطة عمل القسم والتي وضعها المستشار أنور خليل رئيس قسم التشريع منذ توليه مهام منصبه مطلع الشهر الجاري كانت في أولوياتها عدم تعطيل أي مشروعات معروضة على القسم حتى وإن لزم ذلك أن تنعقد جلسات استثنائية في غير أوقاتها المقررة، وهو ما بدأ القسم العمل عليه فعليا خلال تلك الفترة لإنهاء كل ما يعرض عليه أولا بأول.

جدير بالذكر أن مشروع قانون المحاماة الذي انتهي من مناقشته مجلس النواب قبل أيام يتضمن في مادته 13 مكرراً «أنه لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة 230 من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية. ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتان سنوياً، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة».

ووفقا للمادة، يبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام 2022، ويُعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية أو رتبة عقيد في القضاء العسكري أو في جهاز الشرطة.

وأن المادة 230 تنص على إنشاء أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ومع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2022.