شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مستشفى السلام ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح الثلاثاء، مستشفى السلام بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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وراجعت «زايد» دورة المرضى داخل العيادات الخارجية، مشددةً على الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة اللازمة للمستشفى.

كما حرصت وزيرة الصحة والسكان على الاستماع للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، فيما أشاد المرضى بالخدمة الطبية المقدمة وغير المسبوقة على مستوى المحافظة.

يذكر أن وزيرة الصحة كانت قد عقدت اجتماعاً فور وصولها محافظة بورسعيد، مساء الاثنين، بمقر مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمراجعة التشغيل التجريبي للمنظومة ومعدلات تردد الأسر على الوحدات للتسجيل وفتح الملفات، إضافةً إلى تسجيل مستشفيات المنظومة بهيئة الاعتماد والرقابة، إحدى هيئات التأمين الصحي الجديد الثلاث.